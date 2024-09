PSG - Luis Enrique : L'ultime détail à régler pour sa signature

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en juillet 2023, avec à la clé un contrat de deux ans, Luis Enrique voit son bail expirer en juin prochain. Les deux parties souhaitent poursuivre leur aventure commune, et une prolongation est actuellement dans les tuyaux. Mais avant cela, un dernier détail doit être réglé entre Paris et l’Espagnol. Explication.

Le PSG a enfin obtenu une structure cohérente. Celle où la principale vedette de l’équipe est l’entraîneur. Si Paris a longtemps souhaité ce modèle, Luis Enrique est apparu comme le choix logique, tant la réputation de l’Espagnol n’est plus à remettre en cause. Arrivé sur le banc du club de la capitale en juillet dernier, l’ancien du FC Barcelone a réalisé une très bonne première saison en France.

Le PSG veut prolonger Luis Enrique

Surtout, Luis Enrique semble totalement épanoui au PSG. L’Espagnol met en place un projet axé sur le long terme et sur le collectif, et semble totalement en osmose avec le conseiller sportif Luis Campos ainsi que le président Nasser Al-Khelaïfi. En fin de contrat en juin prochain, Luis Enrique restera-t-il sur le banc du PSG l’année prochaine ? Possible.

Pas encore d’accord sur la durée du nouveau contrat

Car depuis plusieurs semaines, une prolongation de l’Asturien est dans les cordes. D’après les dernières indiscrétions du journaliste Abdellah Boulma, cette dernière avance très positivement. Cependant, un dernier détail doit être réglé entre les différentes parties, autour de la durée de cette prolongation. Affaire à suivre de près...