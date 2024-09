PSG : Une grande surprise de Luis Enrique est confirmée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG réalise un très bon début de saison avec cinq victoires en autant de matchs. Désormais, le club parisien est engagé dans un calendrier très chargé, et Luis Enrique devrait davantage faire appel à la mise en place d’une rotation. Les trois jeunes Titis Yoram Zague, Senny Mayulu, et Ibrahim Mbaye devraient d’ailleurs y être inclus.

Le PSG a su réussir son début de saison. Avec des matchs clairement abordables, la formation de Luis Enrique réussit un sans-faute avant le déplacement sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi soir (21h) avec cinq succès en cinq rencontres disputées. Ce mercredi, Paris s’est imposé poussivement face à Gérone (1-0) pour le premier match de Ligue des Champions de la saison.

« On va devoir s'adapter au calendrier »

Et désormais, c’est un calendrier extrêmement chargé que vont rencontrer les Parisiens. Mais cet enchaînement de matchs, Luis Enrique a déjà démontré qu’il savait le gérer. Grand adepte de la rotation, l’entraîneur du PSG a une fois de plus abordé ce sujet en conférence de presse ce vendredi. « C'est le délai le plus court qu'on puisse avoir avec seulement deux jours entre chaque match. Le risque après la Ligue des champions est présent. On joue à l’extérieur contre une bonne équipe mais on espère pouvoir gérer ces circonstances. Nous avons la chance que notre championnat ait deux équipes en moins, donc quatre matchs en moins. Le championnat français est différent. Il faut s'adapter aux exigences du club. Je n'ai pas grand-chose à dire. On va devoir s'adapter au calendrier », expliquait l’Espagnol.

Les trois Titis du PSG vont avoir du temps de jeu

A ce propos, l’Equipe souligne ce samedi que Luis Enrique recherche une homogénéité au sein de son effectif cette saison. Si tous les postes ne sont pas doublés, le coach du PSG va une fois de plus mettre en place une grande rotation au niveau de son onze de départ. Le quotidien sportif affirme que les trois Titis Parisiens Yoram Zague, Senny Mayulu, et Ibrahim Mbaye vont bénéficier de temps de jeu au cours de cet exercice 2024-2025.