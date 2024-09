PSG : Luis Enrique dénonce un problème !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a affronté Gérone au Parc des Princes, et ce, pour son premier match de Ligue des Champions de la saison. Alors que la cinquième journée de Ligue 1 a lieu ce week-end, le club de la capitale va affronter Reims à l'extérieur ce samedi soir. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique a regretté que ses joueurs n'aient pas plus de temps de repos entre ces deux rencontres.

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG a dû se frotter à Gérone ce mercredi soir au Parc des Princes. Et les hommes de Luis Enrique se sont imposés in-extremis, ayant inscrit le seul but du match dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps.

Le PSG joue mercredi et samedi cette semaine

Après avoir remporté ses quatre premières rencontre en Ligue 1, le PSG se déplace ce samedi soir à Reims, soit seulement trois jours après son duel face à Gérone. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique a lancé un avertissement.

«Le risque après la Ligue des champions est présent»

« C'est le délai le plus court qu'on puisse avoir avec seulement deux jours entre chaque match. Le risque après la Ligue des champions est présent. On joue à l'exterieur contre une bonne équipe mais on espère pouvoir gérer ces circonstances. Nous avons la chance que notre championnat ait deux équipes en moins, donc quatre matchs en moins. Le championnat français est différent. Il faut s'adapter aux exigences du club. Je n'ai pas grand-chose à dire. On va devoir s'adapter au calendrier », a confié Luis Enrique, le coach du PSG.