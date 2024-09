Officiel : Le PSG annonce un nouvel accord !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ces derniers mois, le PSG s’est beaucoup associé à différents partenaires. Outre Kevin Durant, ou encore l’accord avorté avec Pernod Ricard, Paris réfléchit toujours à son aspect marketing. Ce vendredi, le club de la capitale a d’ailleurs officialisé un partenariat avec la chaîne Free, qui proposera des contenus exclusifs autour des Rouge et Bleu.

Le PSG continue d’évoluer. Si depuis son passage sous pavillon qatari, le club parisien n’a cessé de faire progresser sa marque aux quatre coins du monde, les dirigeants n’en ont clairement pas terminé. Ces derniers mois auront d’ailleurs été majeurs en ce sens pour le PSG, qui a vu la superstar NBA Kevin Durant entrer dans son capital en tant qu’actionnaire minoritaire, ou encore qui a conclu un partenariat (finalement avorté) avec Pernod Ricard. Plus récemment, Paris a annoncé la mise en place d’une chambre d’hôtel au sein même du Parc des Princes.

Le PSG pousse un coup de gueule en interne ? https://t.co/ryP0PK1S0c pic.twitter.com/VVHfIaeXyK — le10sport (@le10sport) September 20, 2024

Le PSG annonce un partenariat avec Free

Et ce vendredi, nouvelle annonce. Par le biais d’un communiqué, le PSG officialise un partenariat avec la chaîne Free. « Le Paris Saint-Germain est fier d’annoncer l’arrivée de Free comme nouveau partenaire officiel. Ce partenariat, fondé sur des valeurs communes d’excellence, de performance et d’innovation, réunit deux marques françaises déterminées à offrir des expériences uniques à leurs communautés. Le Paris Saint-Germain en tant que Club de la nouvelle génération place ses supporters au cœur de ses initiatives, tout comme Free avec ses abonnés », peut-on lire au sein de ce dernier.

« Free mettra à disposition des contenus exclusifs du Paris Saint-Germain sur sa plateforme Free FOOT »

Le PSG précise que la plateforme Free FOOT proposera des contenus exclusifs au club francilien : « Free mettra à disposition des contenus exclusifs du Paris Saint-Germain sur sa plateforme Free FOOT, offrant ainsi aux supporters du Club une immersion unique au cœur de l’action. Le style moderne et décalé des campagnes de Free s'intégrera naturellement aux activations du Paris Saint-Germain, pour le plus grand plaisir des fans. Par cette collaboration, le Paris Saint-Germain et Free s’engagent à offrir des expériences inédites et renforcer plus encore le lien de proximité qui unit le Club de la capitale à ses fidèles supporters ».