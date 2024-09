PSG : Nouvelle charge de Riolo sur Barcola !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'issue de la première journée de la Ligue des champions, Brest et surtout l'AS Monaco ont volé la vedette au PSG chez les clubs français en décrochant une belle victoire convaincante. En effet les Monégasques ont battu le FC Barcelone grâce à l'ouverture du score de Maghnes Akliouche notamment. Le jeune milieu offensif pourrait faire de l'ombre à un certain Bradley Barcola si l'on en croit les propos de Daniel Riolo.

Jeune pépite de l'AS Monaco, Maghnes Akliouche continue sa belle progression et il pourrait devenir l'un des visages principaux de la Ligue 1 chez les jeunes joueurs. En permettant à son équipe d'aller décrocher une victoire de prestige face au FC Barcelone jeudi soir, il pourrait bien continuer à s'illustrer dans les prochaines semaines voire les prochains mois. Pour Daniel Riolo, il pourrait bien évoluer au même niveau que Bradley Barcola.

« Akliouche est un super jeune joueur »

Auteur d'une belle saison l'an dernier avec 7 buts et 4 passes décisives en Ligue 1, Maghnes Akliouche sera forcément attendu au tournant cette année. Présent parmi les meilleurs jeunes de Ligue 1, il pourrait peut-être atteindre des sommets s'il jouait dans un autre club. « Quand on parle de jeunes joueurs, je ne vois pas ce que Akliouche a à envier à Barcola, que l’on met en héros régulièrement. Akliouche est un super jeune joueur » analyse Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC jeudi, lui qui n'est vraisemblablement pas du tout fan du jeune Parisien.

Barcola bien exposé

Formé à l'AS Monaco, Maghnes Akliouche joue dans l'équipe professionnelle depuis 2021 et il pourrait finir par débarquer dans un plus grand club en France voire à l'étranger s'il continue sur la même dynamique. Pour Daniel Riolo, il y a aussi un problème d'exposition par rapport à Bradley Barcola qui attire l'œil des caméras puisqu'il joue au PSG. « La médiatisation fausse les impressions. Après Akliouche n’est pas totalement régulier. Il doit s’affirmer comme un grand joueur, mentalement aussi » précise l'éditorialiste.