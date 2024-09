Mbappé - Messi : Un ancien du PSG veut les imiter !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le temps de deux saisons, Kylian Mbappé, Lionel Messi, et Neymar, ont évolué sur la ligne d’attaque du PSG. Si cette association étoilée n’aura pas connu les résultats escomptés, cette dernière a beaucoup inspiré certains joueurs comme Hugo Ekitike. Désormais à l’Eintracht Francfort, l’attaquant français s’est exprimé sur le Français et l’Argentin, et a affirmé vouloir s’en rapprocher.

Le PSG est totalement différent depuis l’arrivée de Luis Enrique. Si le technicien espagnol a complètement changé la manière de jouer à Paris, le recrutement a également été modifié. Fini les stars au sein du club de la capitale, qui mise désormais sur la jeunesse et sur l’état d’esprit. Mais entre 2021 et 2023, le PSG aura connu un trio de stars inédit avec Kylian Mbappé, Neymar, et Lionel Messi.

Le trio Mbappé - Messi - Neymar n’aura jamais fonctionné

Affolant sur le papier, ce trio n’aura pas fait des miracles au PSG. Malgré des coups d’éclats parfois impressionnants, la « MNM » n’aura pas réussi à passer le stade des 8èmes de finales de la Ligue des Champions. Forcément, cela laisse un arrière-goût de déceptions aux supporters parisiens. Pourtant, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi ont inspiré certains jeunes alors présents au club, comme cela a pu être le cas avec Hugo Ekitike.

« Ils sont à un autre niveau »

Interrogé par Sky Germany, l’ancien avant-centre du PSG (2022-2024) s’est exprimé sur Mbappé et Messi : « J'ai toujours été impressionné quand je jouais avec eux. Ils sont à un autre niveau. Ils essaient toujours de donner le meilleur d'eux-mêmes. Je travaille dur pour devenir comme eux », a lâché Ekitike, désormais bien installé à l’Eintracht Francfort.