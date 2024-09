Rabiot - OM : La Ligue 1 est sous le choc

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato est terminé depuis plus de deux semaines, et pourtant, la signature la moins attendue vient de se produire. Adrien Rabiot s'est effectivement engagé avec l'OM pour deux saisons. L'international français était libre de tout contrat, et son retour en France n'a pas manqué de faire réagir certains acteurs de la Ligue 1.

C'est la petite bombe de cette période post-mercato. Adrien Rabiot s'est effectivement engagé pour deux saisons avec l'OM à la surprise générale alors qu'il a refusé plusieurs gros contrats à l'étranger après son départ libre de la Juventus. Et son retour en Ligue 1 n'a pas manqué de faire parler sur les pelouses françaises.

Rabiot - OM : «Un put**n de Parisien», la vidéo qui refait surface ! https://t.co/6UFAL3jyfw pic.twitter.com/YYIHvAOrrg — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

Rabiot à l'OM, ça fait parler

A commencer par Will Still. Après le nul contre l'OL dimanche soir (0-0), l'entraîneur du RC Lens a salué le retour d'Adrien Rabiot en Ligue 1 : « Tant qu’il y a des joueurs de qualité en face de nous, ça rajoute à la compétition et à la qualité donc tant mieux, félicitations à l’OM ».

«J’aurais préféré qu’il rejoigne la Ligue 1 une semaine plus tard»

De son côté, Pierre Sage s'est montré moins enthousiaste. Et pour cause, l'OL reçoit l'OM la semaine prochaine. « Adrien Rabiot ? Ils viendront chez nous en étant renforcés, j’aimais mieux quand il n’était pas là… mais bon, nous serons à onze sur le terrain et eux aussi. J’aurais préféré qu’il rejoigne la Ligue 1 une semaine plus tard », a lancé le coach lyonnais.