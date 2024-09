Transferts : Drogba, Ribéry... L'OM s'emballe pour Rabiot

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, une véritable bombe a été lâchée avec les rumeurs d'un accord imminent entre l'OM et Adrien Rabiot. Le club phocéen a fini par le confirmer peu de temps après : un terrain d'entente a bien été trouvé sous réserve de la visite médicale. L'international français est donc attendu à Marseille, où on s'enflamme pour cette signature de Rabiot.

Ayant refusé de nombreuses offres tout au long de l'été, Adrien Rabiot attendait la proposition idéale pour signer, lui qui était libre. Et voilà qu'elle est venue de l'OM. Ce dimanche soir, le club phocéen a annoncé un accord avec le milieu de terrain de 29 ans, formé au PSG. Un coup de l'OM auquel on ne s'attendait clairement pas et dont se frotte les mains sur la Canebière...

« Le plus gros coup sportif de ces quinze dernières années »

Signer Adrien Rabiot semblait initialement impossible et pourtant, l'OM s'apprête à l'accueillir. Selon les informations de La Provence, le club phocéen se réjouit d'une telle issue. Une source à l'OM lâche d'ailleurs pour le quotidien régional : « C'est peut-être le plus gros coup sportif de ces quinze dernières années ».

« Drogba et Ribéry sont devenus des stars à l'OM »

Cette source au sein du club phocéen a ensuite fait un parallèle avec Didier Drogba et Franck Ribéry. « Didier Drogba et Franck Ribéry sont devenus des stars à l'OM. Rabiot, lui, en est déjà une : il est au top de sa forme, mature et international », poursuit-elle sur Adrien Rabiot à l'OM.