PSG : Encore une stat historique pour Zaïre-Emery !

Déjà le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à débuter chez les professionnels, Warren Zaïre-Emery continue d'établir des records de précocité. De retour de blessure, le jeune milieu de terrain était titulaire pour affronter le Girona FC pour cette première en Ligue des champions cette année. Il a alors disputé son 15ème match dans cette grande compétition à seulement 18 ans, ce qui fait de lui le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à disputer autant de matches.

Immense pépite issue du centre de formation du PSG, Warren Zaïre-Emery fait parler de lui depuis des années. Après avoir illuminé les jeunes catégories, le natif de Montreuil a fait des débuts convaincants en 2022 avec le groupe professionnel. Le milieu de terrain, qui passait ses épreuves du bac ces derniers jours, a encore décroché une statistique incroyable dans un match que les Parisiens ont dominé sans briller (1-0). Une première victoire dans cette nouvelle formule de la Ligue des champions mais il faudra faire mieux.

Zaïre-Emery affole encore les compteurs

En devenant à 16 ans, 4 mois et 29 jours le plus jeune joueur du PSG chez les pros en 2022, Warren Zaïre-Emery continue de battre des records impressionnants en termes de précocité. En ayant réussi à s'imposer dans l'effectif, il avait déjà disputé 74 matches sous les couleurs parisiennes avant cette saison. Avec sa titularisation face à Gérone, il est devenu le deuxième joueur le plus jeune à disputer 15 matches en Ligue des champions, à 18 ans et 194 jours, comme le souligne le club. Des records qui ne cessent de tomber depuis, que ce soit en club ou en sélection d'ailleurs.

« On a tout donné »

Soulagé de repartir du Parc des Princes avec la victoire pour cette première en Ligue des champions cette saison, Warren Zaïre-Emery n'a plus vraiment le temps de penser à ces records de précocité. « On est tombé contre une grosse équipe. On savait que ça allait être compliqué, on avait bien préparé la semaine. On avait bien analysé l’équipe. Maintenant on savait que ça allait être dur, cela montre la force de caractère de marquer en fin de match, d’avoir poussé tout le match. Je suis très fier de faire partie de cette équipe. Ce n’est pas un match raté, on a gagné le match. On a eu pas mal d’occasions claires, on a poussé tout le match. Cela montre qu’on ne lâche jamais rien, qu’on a tous du caractère et avec des joueurs expérimentés et des jeunes. On va faire du mieux possible pour gagner tous les matchs cette saison » affirmait-il au micro de Canal + juste après la rencontre.