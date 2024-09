Le PSG pousse un coup de gueule en interne ?

Pierrick Levallet

Le début de saison du PSG était prometteur, avec quatre victoires en autant de rencontres en Ligue 1. Mais les Rouge-et-Bleu ont finalement déçu ce mercredi en Ligue des champions malgré la victoire contre Gérone (1-0). Les hommes de Luis Enrique se sont montrés plus convaincants en seconde période, peut-être grâce à un coup de gueule poussé en interne.

Douze points glanés en quatre matchs de Ligue 1, 16 buts marqués, seulement 3 concédés... Le début de saison du PSG était prometteur. Mais ce mercredi en Ligue des champions, les Rouge-et-Bleu ont déçu malgré la victoire contre Gérone (1-0). Les hommes de Luis Enrique, qui se sont imposés grâce à une erreur du gardien adverse Paulo Gazzaniga, ont clairement manqué de réalisme en attaque.

Le PSG s'est remobilisé dans le vestiaire contre Gérone ?

La première période a d’ailleurs été plutôt poussive pour le PSG. Comme le rapporte Le Parisien, Marquinhos et Achraf Hakimi ont beaucoup échangé, notamment concernant le placement de l’international marocain. Le capitaine et le vice-capitaine ont cherché à montrer l’exemple aux éléments plus jeunes et inexpérimentés en Ligue des champions. Il se pourrait d’ailleurs que la révolte du PSG après la mi-temps vienne du discours de Luis Enrique, mais aussi d’une prise de conscience des joueurs voire d’un coup de gueule poussé en interne.

Luis Enrique veut faire mieux

Le PSG a en tout cas entamé sa campagne de Ligue des champions par une victoire. Mais les hommes de Luis Enrique savent qu’il faudra faire mieux pour espérer se qualifier pour le tour suivant, surtout face à des adversaires comme le Bayern Munich et Manchester City. À suivre...