Succession de Mbappé : Le PSG a fait une grosse erreur ?

Pierrick Levallet

Le mercato estival 2024 du PSG a été marqué par le départ de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France a signé libre au Real Madrid, ce qui a poussé les dirigeants parisiens à lui trouver un successeur sur le marché des transferts. Finalement, les Rouge-et-Bleu n’ont recruté personne. Et il se pourrait que cela soit une erreur.

Cet été, le mercato a été plutôt animé du côté du PSG. Le club de la capitale a vu Kylian Mbappé partir libre au Real Madrid, poussant ainsi les dirigeants parisiens à lui trouver un successeur sur le marché des transferts. Le10Sport.com vous a alors révélé en exclusivité que le PSG ciblait principalement un nouvel ailier gauche. Et dans cette optique, plusieurs noms ont été évoqués chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG n'a recruté personne en attaque

Le PSG a un temps été annoncé sur la piste Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien est finalement resté à Naples. Jadon Sancho, convoité par les Parisiens, a débarqué à Chelsea et Ademola Lookman n’a pas quitté l’Atalanta. Le PSG n’a donc recruté personne dans le secteur offensif pour remplacer Kylian Mbappé cet été.

Un manque de réalisme criant sans Mbappé

Et comme le rapporte Le Parisien, cela a peut-être été une grosse erreur. L’absence de Kylian Mbappé s’est faite sentir contre Gérone ce mercredi. Le PSG était en manque de réalisme, et les qualités d’un grand attaquant auraient pu débloquer la situation. Il a néanmoins fallu attendre les derniers instants de la rencontre et une erreur de Paulo Gazzaniga sur un centre de Nuno Mendes pour voir le pensionnaire de la Ligue 1 s’imposer (1-0). Le départ de Kylian Mbappé va peut-être finir par porter préjudice au PSG en Ligue des champions. Luis Enrique, de son côté, travaille en tout cas avec les attaquants qu'il a à sa disposition pour essayer de faire oublier la signature de la star de 25 ans au Real Madrid. À suivre...