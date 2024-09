Le PSG prépare deux grosses signatures, c’est validé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le mercato vient de fermer ses portes, le PSG pourrait bien s'activer en coulisses pour conserver Luis Enrique, dont le contrat prend fin en juin prochain. Mais ce n'est pas tout puisque Luis Campos serait, également, concerné par une prolongation. Un choix judicieux pour un club de la capitale rajeuni ?

Nasser Al-Khelaïfi a trouvé son tiercé gagnant. Après Luis Campos, le président du PSG a trouvé le chaînon manquant en la personne de Luis Enrique. Ancien coach du Barça et de la sélection espagnole, le technicien n’a pas tardé à se faire respecter. Fermé durant les entraînements, il a parfois, dérangé, mais a fini par remporter l’adhésion du vestiaire. Malgré les nombreuses surprises sur les feuilles de match, Luis Enrique a été adopté par le groupe parisien, mais aussi par les hautes-sphères du PSG.

Luis Enrique va étirer son bail ?

Alors que son contrat prend fin en juin prochain, Luis Enrique va devoir trancher au sujet de son avenir. Car après sa première saison prometteuse, le coach s’est offert le luxe de décider de son futur. Comme indiqué par L’Equipe et confirmé par Le Parisien, le PSG voudrait lui proposer un nouveau contrat. Questionné en août dernier, Luis Enrique avait refusé de se prononcer. « Mon futur ? C'est comme le vôtre. Je suis dans un projet fait à ma mesure, auquel je me suis très bien adapté, il n'y a aucun doute que je voudrais continuer. Mais il est évident qu'il y a beaucoup de parties, et l'avenir dira comment se passe la suite. L'important est de vivre le présent. » avait-il confié. Mais en interne, tous les signaux sont au vert.

Campos va le suivre ?

Le PSG ne veut pas s’arrêter là. Le Parisien évoque une prolongation de Luis Campos, dont le contrat prend fin aussi à la fin de la saison. Le conseiller sportif est à l’origine de ce PSG new-look, plus français et plus jeune. Le club veut continuer dans cette direction et qui de mieux que Campos pour poursuivre ce travail. « J'ai commencé ce projet avec Luis Campos. D'ailleurs ma première réunion c'était avec lui. Le travail que nous avons fait nous satisfait tous les deux. Bien sûr que j'aimerais continuer avec Luis Campos pendant des années, mais le jour où Luis Campos ou moi ne serons plus là, ça continuera » avait déclaré Luis Enrique.

