Mercato : La meilleure recrue du PSG, c'est lui !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert quatre joueurs au total, renforçant chacune de ses lignes : Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué. Lors d'une série de questions-réponses avec des internautes, Dominique Sévérac a jugé le recrutement du club parisien. A en croire le journaliste français, Willian Pacho est le plus gros renfort de l'écurie rouge et bleu.

Lors de l'été 2023, le PSG a frappé fort sur le marché, recrutant douze joueurs au total : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Xavi Simons, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos.

PSG : Transfert à 45M€, il jubile avec cette star ! https://t.co/IgWOmYpMnQ pic.twitter.com/erFYUvvOga — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

Le PSG a recruté quatre joueurs cet été

Après avoir officialisé les transferts de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo au mois de janvier, le PSG s'est montré plus discret cet été. En effet, Luis Campos n'a offert que quatre joueurs à Luis Enrique : Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué.

Pacho est la meilleure recrue du PSG

Lors d'un live chat avec des internautes, Dominique Sévérac a désigné la meilleure recrue estivale du PSG : Willian Pacho. « Quelle est la meilleure recrue du mercato ? A cet instant de la saison, après seulement 5 matchs, je dis Willian Pacho. Il est solide, fiable, bon dans les duels et pas maladroit avec ses pieds, plutôt bien placé. Désiré Doué, on ne l'a pas encore assez vu et João Neves est toujours intéressant, mais il n'était pas titulaire hier (mercredi) soir », a estimé le journaliste du Parisien.