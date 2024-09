Mercato - PSG : Un attaquant sacrifié pour boucler un transfert à 100M€ ?

Arnaud De Kanel

Avec la blessure de Gonçalo Ramos, le PSG se cherche en attaque. Luis Enrique a essayé Marco Asensio et Randal Kolo Muani mais les deux joueurs ne se montrent pas assez décisifs. Cela pourrait donc pousser les dirigeants à sacrifier un de leurs attaquants pour faire de la place à Victor Gyokeres pour qui le Sporting Portugal attend pas moins de 100M€ pour le laisser partir.

Le PSG a de nouveau un problème au poste de numéro 9. Recrutés pour 170M€ à eux-deux, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ne se sont toujours pas imposés. Une opportunité difficile à ne pas saisir est même en train de s'offrir au club de la capitale, ce qui pourrait causer du tord à l'un des deux joueurs.

Le PSG suit Gyokeres

Sur la lignée de la saison précédente, Victor Gyokeres réalise un début d'exercice sensationnel avec le Sporting Portugal. Le LOSC en a d'ailleurs fait les frais mardi en Ligue des champions. Selon Caught Offside, le PSG serait intéressé par sa signature.

Ramos ou Kolo Muani sacrifiés pour Gyokeres ?

Or, le PSG devra dégraisser avant de passer à l'action. D'après les informations de Caught Offside, le club de la capitale envisagera de recruter Victor Gyokeres uniquement si Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos s'en vont. C'est la condition sine qua non au recrutement du buteur suédois. En plus de cela, il faudra certainement composer avec la concurrence de Chelsea et de Tottenham. Le Sporting CP réclamerait 100M€.