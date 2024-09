Mercato : Il déballe tout sur son calvaire à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Du statut de cadre la saison dernière, Jordan Veretout est passé à celui d’indésirable à l’OM, qu’il a quitté pour s’engager avec l’OL. Dans un entretien accordé aux médias du club lyonnais, le milieu de terrain de 31 ans est revenu sur son été compliqué, lui qui a été mis à l’écart du groupe professionnel.

Comme Samuel Gigot, Pau Lopez et Chancel Mbemba, Jordan Veretout n’entrait pas dans les plans de l’OM et de Roberto De Zerbi. En conséquence, l’international français (6 sélections) avait été écarté du groupe professionnel cet été et s’entraînait avec la réserve, avant d’être transféré à l’OL en tant que joker après la fermeture du marché des transferts.

« La joie de vivre, c’est ce qui m’a permis de tenir »

« Ce sont des moments difficiles pour un joueur. Difficile de s’entraîner seul sans accès au groupe pro. Je remercie mes proches qui sont restés à mes côtés. La joie de vivre, c’est ce qui m’a permis de tenir », a confié Jordan Veretout, dans un entretien accordé à OLPLAY.

« Tu as juste envie de profiter, de jouer »

Dans une impasse à l’OM, la meilleure solution pour le milieu âgé de 31 ans était de rejoindre l’OL : « Quand tu es dans des moments compliqués comme ça, tu as juste envie de profiter, de jouer. La meilleure solution était l’Olympique Lyonnais, mais ça a pris du temps, et nous étions impatients. »