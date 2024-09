Mercato : Le PSG a raté « l’un des meilleurs de sa génération »

Jean de Teyssière

Le mercato est compliqué à mener pour les clubs et à plusieurs reprises, certains manquent la pépite. C’est le cas du PSG en 2023, qui aurait pu acheter Jude Bellingham, joueur du Borussia Dortmund. Mais à l’époque, le conseiller du football du PSG, Luis Campos, avait mis son veto. Une belle erreur d’autant que l’international anglais est adoubé par l’ancienne star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

A 39 ans, Cristiano Ronaldo vit une fin de carrière paisible en Arabie saoudite. L’international portugais, qui a récemment dépassé les 900 buts en carrière parle régulièrement à ses fans via sa chaîne YouTube, créée pour l’occasion. L’opportunité pour lui de parler foot et stars, comme Jude Bellingham.

Quand le PSG rate Bellingham

En 2023, alors que le PSG est en pleine reconstruction avec les départs de Sergio Ramos, Lionel Messi, Marco Verratti ou encore Neymar, le nom de Jude Bellingham est souvent lié au club de la capitale. L’international anglais sort d’une belle saison avec Dortmund et intéresse le club parisien. Mais ce transfert ne sera fera pas, car Luis Campos a alors rapidement balayé cette opportunité. Il signera quelques semaines plus tard au Real Madrid contre la somme de 103M€ et réalisera une saison exceptionnelle, qui pourrait bien l’emmener jusqu’au Ballon d’Or en octobre prochain…

«Il deviendra l’un des meilleurs de sa génération»

Le PSG peut se mordre les doigts d’avoir raté un joueur aussi exceptionnel. Cristiano Ronaldo, légende du football évoluant désormais à Al-Nassr, a été justement été interrogé sur Jude Bellingham, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube : « Il a un gros potentiel, un énorme talent. Il est allé dans un club où l’environnement est bon. Il évolue avec les autres comme Camavinga, Rodrygo, Vinicius… Donc c’est bien, il est dans une équipe qui l’aide à être un top joueur je pense qu’il deviendra l’un des meilleurs de sa génération. »