PSG - OM : Un mensonge de Rabiot dénoncé en direct ?

Libre de tout contrat après son départ de la Juventus de Turin cet été, Adrien Rabiot avait plusieurs pistes sur son avenir. L'ancien Parisien a fini par atterrir à l'OM après des négociations qui sont restées secrètes. Une trahison pour les supporters du PSG qui ne s'attendaient pas à une telle nouvelle. Mais il faut bien avouer que le milieu de terrain n'avait plus tellement de choix...

Toujours présent en Equipe de France comme c'était le cas à l'Euro cet été, Adrien Rabiot devait trouver un nouveau club pour rebondir. Le milieu de terrain de 29 ans s'est présenté en conférence de presse mercredi 24 heures après la signature de son contrat à l'OM. Ses déclarations quant à sa venue au club n'ont pas convaincu tout le monde, loin de là. Pour Jérôme Rothen, Adrien Rabiot a manipulé la vérité.

Mercato - OM : Arabie Saoudite, Premier League… Les raisons de la signature de Rabiot https://t.co/Gy9PPiUmSt pic.twitter.com/dbINTHNf4J — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

Rabiot en plein mensonge ?

Alors que son nom circulait cet été dans quelques grands clubs européens, Adrien Rabiot s'est retrouvé sans solution à la fin du mercato. Il n'a pas donné suite à certaines propositions et y a apporté une explication. Mais elle est loin de convaincre Jérôme Rothen. « Rabiot a menti quand il a dit "je n’ai pas senti les projets hyper intéressants". C’est surtout ta maman qui a demandé beaucoup beaucoup d’argent dans certains clubs et que ces clubs-là lui ont tourné le dos. C’est plus ça qu’il aurait fallu dire mais ça c’est dur de le dire, d’être honnête » affirme le consultant dans l'After Foot de RMC.

Rabiot s'est montré gourmand

Bien supervisé par sa maman depuis le début de sa carrière, Adrien Rabiot aurait déjà pu trouver un nouveau club cet été lorsque plusieurs clubs s'intéressaient à lui. Son nom est revenu dans les affaires du PSG par exemple même si son histoire avec le club s'est mal terminée. En effet, il avait des exigences salariales trop importantes pour les clubs.