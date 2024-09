Mercato - PSG : Voilà la réaction des joueurs au départ de Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En lien avec le Real Madrid depuis des années, Kylian Mbappé a fini par rejoindre son club de rêve cet été. Son départ, qui a eu lieu dans des conditions difficiles, a laissé des marques indélébiles dans la tête des supporters. Beaucoup s'imaginaient qu'après les polémiques, le groupe vivrait mieux, tant bien en interne que dans le jeu. Mais pour le moment, un bilan est difficile à donner.

Après 7 ans passés au PSG, Kylian Mbappé a pris la direction du Real Madrid cet été, un moment qu'il attendait avec impatience dans sa carrière. Ce n'est pas une surprise car son départ pour le club madrilène était attendu et le PSG devait alors se préparer à son absence dans l'effectif. Après un mois dans cette saison, le bilan est plutôt positif.

Il snobe Mbappé, le Real Madrid prend une grande décision ! https://t.co/BNJgWMtWPE pic.twitter.com/DXcKnT0RwQ — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

« Tout va bien »

Préparé au départ de Kylian Mbappé depuis des mois, l'effectif du PSG a su s'adapter à la situation parfaitement. Le capitaine des Bleus était vraiment l'élément central de l'équipe. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus collectif. « Ce n'est pas un sujet pour le groupe parce qu'il est préparé à son départ depuis février dernier. Il a eu le temps de digérer l'information. Ceux qui sont copains avec lui le retrouvent en équipe de France donc tout va bien » analyse Dominique Séverac, journaliste du Parisien.

Un défi sportif important

Ces dernières années, le PSG a tout tenté pour gagner la Ligue des champions. Si cela n'a pas marché quand Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar faisaient partie du club, il est encore trop tôt pour conclure que le PSG va mieux sans l'attaquant français. « Sportivement, on verra sur la durée si le départ de Kylian Mbappé rend le PSG plus fort, à tous les points de vue. C'est un peu tôt pour en juger » prévient Séverac. Le PSG devra en tout cas montrer un autre visage en Ligue des champions pour espérer briller.