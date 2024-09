L'OM s'en débarrasse, il jubile après son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela n'aura pas été simple, mais au terme d'un long feuilleton, l'OM a finalement réussi à se débarrasser de Jordan Veretout. Indésirable à Marseille, le Français est passé d'un Olympique à un autre, s'engageant avec l'OL. Désormais chez les Gones, Veretout avait le sourire après ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs ce dimanche soir contre Lens.

Cet été, l'OM a mis en place son loft des indésirables afin de faire partir les joueurs sur lesquels Roberto De Zerbi ne comptait pas. Cela concernait notamment Jordan Veretout, plus en odeur de sainteté à Marseille. Au terme d'un interminable feuilleton, qui s'est fini même après la clôture du mercato, Veretout a fini par quitter l'OM pour s'engager avec l'OL.

« Je suis content d'avoir pu jouer »

Ce dimanche, à l'occasion de la rencontre face au RC Lens, Jordan Veretout a disputé ses premières minutes sous le maillot de l'OL. A l'issue de ce match (0-0), l'ancien Marseillais a confié pour les médias du club lyonnais : « C'était un peu compliqué de rentrer en jeu après tout ce temps sans jouer. Je suis content d'avoir pu jouer avec mes nouveaux coéquipiers qui me facilitent les choses ».

« On a fait un gros match »

« C'est un bon point même si on a eu les occasions pour pouvoir l'emporter. On n'a pas perdu et dans l'ensemble on a fait un gros match, c'est encourageant pour la suite. Toute l'équipe a bien travaillé ensemble », a poursuivi Veretout.