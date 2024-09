 «Incroyable», l’OM a signé l’homme qui va tout changer ?

Alexis Brunet

Le mercato a beau avoir déjà fermé ses portes, l’OM s’apprête à frapper un grand coup. Dimanche soir, le club phocéen a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec Adrien Rabiot. L’ancien joueur du PSG devrait s’engager avec Marseille, sous réserve de sa visite médicale, et selon Daniel Riolo, cela a été rendu possible grâce à Medhi Benatia, sans doute la meilleure recrue marseillaise.

Adrien Rabiot est de retour en Ligue 1. Après avoir évolué pendant de nombreuses saisons au PSG, le milieu de terrain va cette fois s’engager avec l’OM. Le club phocéen a annoncé dimanche soir avoir trouvé un accord de principe avec le joueur, qui doit s’engager pour deux saisons, sous réserve de sa visite médicale.

« Je me demande si la meilleure recrue de l’OM n’est pas plus Benatia que certains joueurs »

Dans l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur la future signature d’Adrien Rabiot à l’OM. Pour l’éditorialiste de RMC, l’arrivée du milieu de terrain passé par le PSG est surtout à mettre au crédit de Medhi Benatia, possiblement la meilleure recrue du club phocéen. « Ce qu’a fait Benatia depuis son arrivée c’est assez incroyable en terme de réseau, quand on cherche à comprendre à quoi ça sert les réseaux, et un mec qui a joué à la Juve et au Bayern, qui connaît énormément de monde et qui avec des coups de fil arrive à être convaincant, c’est très bien. Je me demande si la meilleure recrue de l’OM n’est pas plus Benatia que certains joueurs. »

Benatia avait également joué un rôle dans l’arrivée de Pierre-Emile Højbjerg à l’OM

A l’OM, Adrien Rabiot sera probablement associé à Pierre-Emile Højbjerg au milieu de terrain. Le Danois était également arrivé grâce à Medhi Benatia, qui connaissait bien le joueur, pour l’avoir connu lors de leur passage commun au Bayern Munich. Le conseiller sportif marseillais avait d’ailleurs relaté cette relation pour Le Parisien. « C’est un petit que j’ai connu au Bayern. On avait déjà une certaine proximité, il parlait français, donc je l’avais un peu pris sous mon aile. Je l’aimais beaucoup, il était toujours bagarreur, travailleur avec une bonne mentalité et un état d’esprit positif. J’ai toujours apprécié ce type de joueur : bosseur, très pro, qui vit et se sacrifie pour le football. »