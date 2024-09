Mercato : L’OM voulait utiliser Rabiot pour un gros deal

Arnaud De Kanel

Dans les dernières heures du mercato estival, il a été question d'un fort intérêt de l'OM pour Ismaël Bennacer. Le club phocéen se doutait qu'une fenêtre de tir allait s'ouvrir, bien conscient que le Milan AC avait besoin de faire partir l'Algérien pour faire de la place à Adrien Rabiot.

A la recherche d'un nouveau club depuis la fin de son aventure avec la Juventus Turin, Adrien Rabiot est sur le point de s'engager avec l'OM pour une durée de deux ans. L'international français était pourtant courtisé par un cador de Serie A il y a encore quelques semaines et l'OM voulait même en profiter.

Mercato - OM : Cette révélation improbable sur le transfert de Rabiot ! https://t.co/BmLX1H5g7u pic.twitter.com/VGkagRbaxp — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

Milan voulait Rabiot

Adrien Rabiot voulait disputer la Ligue des champions cette saison mais il a trop tardé à se mettre d'accord avec les clubs concernés comme le Milan AC. La formation dirigée par Paulo Fonseca souhait l'accueillir selon L'Equipe mais il lui fallait pour cela dégraisser son effectif.

L'OM était à l'affût pour récupérer Bennacer

Et la victime milanaise allait se nommer Ismaël Bennacer et ça, Mehdi Benatia en avait conscience. Anticipant un possible jeu de chaises musicales avec l'arrivée de Rabiot à Milan, le bras droit de Pablo Longoria s'était positionné pour récupérer l'Algérien en prêt selon L'Equipe. Une proposition repoussée par les Italiens. Deux semaines plus tard, Bennacer est encore à Milan tandis que Rabiot arrive à l'OM.