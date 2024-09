Mercato - OM : «Avec impatience», il prépare sa vengeance après son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Transféré à l’OL en tant que joker après la fermeture du marché des transferts, Jordan Veretout va très bientôt retrouver l’OM. Le premier Olympico de la saison aura lieu dimanche prochain au Groupama Stadium, une rencontre que le milieu de terrain âgé de 31 ans attend « avec impatience ».

L’OM va bientôt retrouver un de ses exs. Pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, les Olympiens se déplaceront sur la pelouse de l’OL dimanche soir. Une rencontre particulière pour Jordan Veretout, lui qui a quitté Marseille pour Lyon il y a à peine quelques jours.

Veretout poussé vers la sortie par l’OM

L’histoire ne s’est pas très bien terminée entre l’OM et Jordan Veretout. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain âgé de 31 ans n’entrait plus dans les plans du club et de Roberto De Zerbi. En conséquence, l’international français (6 sélections) s’est entraîné avec la réserve tout au long de l’été, avant d’être transféré à l’OL.

« Je l’attends avec impatience »

Jordan Veretout a hâte d’en découdre face à son ancien club : « L’Olympico ? Je l’attends avec impatience , mais il faut rester concentré sur ce que le coach demandera. Il faudra mettre ses émotions de côté, ce sera un match de foot, et il faudra rester concentré pour ne pas passer à côté », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à OLPLAY.