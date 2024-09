Le RC Lens annonce une révolution !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en juin dernier en tant que responsable du recrutement, Diego Lopez a pris du galon au RC Lens. Les Sang et Or ont annoncé que le dirigeant espagnol a été nommé directeur sportif. Dans un entretien accordé aux médias du club, il a fait part des méthodes qu’il compte mettre en place.

Le RC Lens poursuit la réorganisation de sa direction sportive. Nommé responsable du recrutement en juin dernier, Diego Lopez est désormais le directeur sportif des Sang et Or. « Pour répondre à la nécessité d'apporter de la lisibilité concernant la nouvelle gouvernance sportive du club et se projeter vers les prochaines échéances structurantes, le Racing Club de Lens annonce la nomination de Diego J. Lopez au poste de Directeur sportif. Celui qui occupe le rôle de Responsable du recrutement depuis son arrivée en Artois en juin 2024 voit ainsi ses prérogatives évoluer », a indiqué le RC Lens.

Transferts - PSG : Le RC Lens s’est attaqué au chouchou de Luis Enrique https://t.co/FRXLqaUmLu pic.twitter.com/r1psW0Bvnr — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

« Respecter l’histoire de l’institution que l’on représente »

Dans un entretien accordé aux médias du club, Diego Lopez s’est livré sur les changements qu’il compte apporter au RC Lens : « Les méthodes que je vais mettre en place ? La première méthode, c’est de travailler avec des personnes passionnées, compétentes et qui attachent beaucoup de respect pour les valeurs du club. Cela peut paraître banal mais c’est essentiel. Au RC Lens, je suis entouré d’équipes qui cumulent ces trois piliers. Le point de départ pour bien travailler, c’est de respecter l’histoire de l’institution que l’on représente. »

« Il est important de faire confiance à la sensibilité d’un recruteur »

« Ensuite, la manière de travailler n’est pas rigide. Il faut s’adapter au modèle du club, aux perspectives et aux objectifs économiques, au niveau sportif, aux ambitions… J’ai eu l’opportunité d’apprendre auprès de références de ce métier durant mon parcours. Je pense qu’il est important de faire confiance à la sensibilité d’un recruteur convaincu mais aussi de s’appuyer sur la data en complément. Le principal, c’est que chacun ait un rôle clairement défini et dans lequel il peut donner le meilleur de lui-même », a ajouté Diego Lopez.