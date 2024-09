PSG : La prochaine victime de Luis Enrique déjà connue ?

Pierrick Levallet

Après un début de saison étincelant, le PSG était très attendu pour le lancement de sa campagne de Ligue des champions. Le club de la capitale a néanmoins déçu contre Gérone ce mercredi soir, malgré la victoire en toute fin de match (1-0). Luis Enrique pourrait ainsi être amené à changer ses plans. Et le nom de sa prochaine victime serait déjà connu.

Après un début de saison tonitruant, marqué par quatre victoires en autant de rencontres en Ligue 1, le PSG était très attendu pour le lancement de la nouvelle campagne de Ligue des champions. Mais le club de la capitale a plutôt déçu ce mercredi soir contre Gérone. La formation parisienne a clairement affiché des difficultés à se montrer réaliste face au but. Il a fallu attendre une erreur du gardien Paulo Gazzaniga sur un centre de Nuno Mendes pour voir les Rouge-et-Bleu s’imposer au Parc des Princes (1-0).

Luis Enrique a tenté un pari contre Gérone

Il faut dire que Luis Enrique a tenté un pari osé en alignant Warren Zaïre-Emery et Vitinha, qui revenaient de blessure, dans son onze titulaire. Le Français et le Portugais ont été épaulés par Fabian Ruiz, qui a fait du bien et du moins bien contre Gérone. L’entraîneur du PSG pourrait toutefois changer ses plans au cours des jours à venir.

La concurrence est rude au PSG

Comme le rapporte Le Parisien, Luis Enrique ne cherche plus vraiment d’équipe type. S’il a opté pour son trident Warren Zaïre-Emery - Vitinha - Fabian Ruiz ce mercredi, le coach du PSG pourrait donner une chance à João Neves, Kang-In Lee et Désiré Doué. Le milieu de terrain espagnol pourrait ainsi faire les frais d’un éventuel changement tactique, surtout s’il ne se transcende pas en Ligue des champions. Luis Enrique a promis une grosse concurrence dans ce secteur, et il entend s’en tenir à cela. À suivre...