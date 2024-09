Révolution en cours, le PSG lâche une annonce

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison, avec le nouveau format de la Ligue des Champions ainsi que sa participation au mondial des clubs, le PSG va avoir un calendrier extrêmement chargé. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique s’est exprimé à ce sujet, évoquant une adaptation nécessaire pour ce scénario.

Le PSG a abordé un sprint dans lequel il va falloir être endurant. Le calendrier du club parisien, tout comme ceux des équipes participant à une coupe d’Europe cette saison, va être très chargé.

« Le risque après la Ligue des champions est présent »

Si de nombreux entraîneurs ou joueurs se sont plaint de cette accumulation de rencontres, Luis Enrique a également été invité à réagir sur ce sujet. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Reims (samedi, 21h), le coach du PSG a évoqué l’adaptation nécessaire pour cette saison : « C'est le délai le plus court qu'on puisse avoir avec seulement deux jours entre chaque match. Le risque après la Ligue des champions est présent. On joue à l’extérieur contre une bonne équipe mais on espère pouvoir gérer ces circonstances », a d’abord confié Luis Enrique.

« Il faut s'adapter aux exigences du club »

« Nous avons la chance que notre championnat ait deux équipes en moins, donc quatre matchs en moins. Le championnat français est différent. Il faut s'adapter aux exigences du club. Je n'ai pas grand-chose à dire. On va devoir s'adapter au calendrier », conclut l’Espagnol.