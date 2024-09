PSG : Luis Enrique interpelle Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir face à Gérone en Ligue des Champions (1-0), Ousmane Dembélé a alterné le bon et le moins bon. Le numéro 10 du PSG a surtout marqué les esprits de par son énorme occasion manquée en deuxième période. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a invité le Français à progresser au niveau de son efficacité.

Le PSG a réussi sa grande première en Ligue des Champions de la saison. Du moins, les hommes de Luis Enrique ont obtenu les trois points. Car dans le contenu, la formation parisienne aura été poussive, et n’a pas pu compter sur un Ousmane Dembélé très appliqué pour pouvoir prendre rapidement les devants. Pourtant en grande forme sur ce début de saison, le Français a loupé un énorme face à face avec Paulo Gazzaniga contre Gérone ce mercredi soir (1-0).

La presse catalane fracasse Dembélé

La presse catalane, et notamment Sport, s’est empressée de charger la prestation du numéro 10 du PSG : « La pire version d’Ousmane Dembélé réapparaît en Ligue des champions. Non seulement le Français a manqué de réussite devant le but, mais il a même désespéré ses coéquipiers, comme Zaïre-Emery, en laissant échapper un ballon sur la ligne de touche sans se rendre compte que la passe provenait de ses propres rangs. Ce n’est pas sa première performance de la sorte en Europe », a écrit le journal au lendemain de la rencontre.

« Peut-être qu'il doit travailler plus dans l'efficacité »

S’il a reconnu les immenses qualités de Dembélé dans l’élimination, Luis Enrique a interpellé son joueur ce vendredi en lui demandant de travailler son efficacité : « Ousmane est comme la saison dernière, peut-être un peu plus efficace au niveau de la finition. Mais il a toujours été déterminant pour nous, il a cette capacité d'éliminer les adversaires de manière unique. Peut-être qu'il doit travailler plus dans l'efficacité. Le version de Dembelé était très bonne l'année dernière et elle est meilleure cette année et on travaille pour qu'elle le soit encore plus », a lâché l’entraîneur du PSG en conférence de presse.