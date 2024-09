Départ de Mbappé : Luis Enrique valide la révolution au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a perdu le meilleur buteur de son histoire en la personne de Kylian Mbappé. L’attaquant de 25 ans s’est engagé en faveur du Real Madrid, et pourrait manquer au club parisien dans les rencontres à enjeu. Pourtant, Luis Enrique est convaincu d’avoir une meilleure équipe que la saison précédente, comme il l’a affirmé ce vendredi.

Auteur de 256 buts avec le PSG, Kylian Mbappé s’en est allé. Après sept saisons dans la capitale, le Bondynois a décidé de ne pas renouveler son contrat et s’est engagé pour les cinq prochaines années en faveur du Real Madrid. Forcément, le départ de la vedette française a soulevé son lot d’interrogations au sein des observateurs du club parisien.

Il quitte le PSG et vit un rêve éveillé ! https://t.co/bsUgrSWGYd pic.twitter.com/YYvn7Sr84H — le10sport (@le10sport) September 20, 2024

Le PSG meilleur sans Mbappé ?

Pourtant, Luis Enrique a toujours fait confiance à son équipe, et avait dès le mois d’août affirmé que son effectif serait plus complet d’année en année. Avec cinq victoires en autant de matchs en ce début d’exercice 2024-2025, le coach espagnol a su se réinventer tactiquement, et a de nouveau affirmé être meilleur sans le numéro 7.

« Cette année, nous avons une meilleure équipe que l'année dernière »

« Je pense que nous aurons encore une meilleure équipe l'année prochaine même si je ne sais pas les joueurs que nous aurons. C'est une pensée positive que j'essaie de transmettre au club. Cette année, nous avons une meilleure équipe que l'année dernière », a ainsi lâché Luis Enrique en conférence de presse ce vendredi.