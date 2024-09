Le PSG annonce un gros coup dur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, le PSG s’est imposé dans la douleur face à Gérone en Ligue des Champions (1-0). La douleur, Marco Asensio l’a également connu, lui qui a été remplacé dès la 39ème minute. Victime d’un problème à la cuisse, le numéro 11 parisien sera indisponible la semaine prochaine comme l’a communiqué le club ce vendredi.

Le PSG réalise un début de saison canon. Avec cinq victoires en autant de matchs, le club de la capitale a su faire preuve de sérieux. Pour son premier vrai test de cet exercice 2024-2025, Paris recevait Gérone au Parc des Princes ce mercredi soir. Une victoire poussive (1-0) aura permis aux Parisiens d’empocher les trois points. Mais Luis Enrique a également perdu Marco Asensio sur blessure.

Asensio absent toute une semaine

Touché à la cuisse, l’Espagnol a rapidement été contraint de céder sa place. Remplacé par Randal Kolo Muani, le numéro 11 parisien grimaçait sur le banc. Ce vendredi, en marge de la conférence de presse de Luis Enrique, le PSG a dévoilé son point médical, et a annoncé que Marco Asensio resterait en soin durant l’intégralité de la prochaine semaine… Quant à Gianluigi Donnarumma, le portier italien poursuit ses soins.

Les blessés de longue date en rééducation

Par ailleurs, le PSG précise que Gonçalo Ramos poursuit sa rééducation après sa fracture de la cheville, et que Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez poursuivent son programme de performance pour Kimpembe et son protocole de reprise pour Hernandez.