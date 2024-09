Mbappé insulté, un joueur de l’OM fait une annonce

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la finale de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé avait été la cible d'insultes de la part des supporters de l’Argentine et des provocations de leur gardien, Emiliano Martinez. Un joueur que Geronimo Rulli connaît bien pour le côtoyer en sélection et dont il a pris la défense.

Insultes, photos brûlées, chants racistes… Les dérapages ont été nombreux lors des célébrations de l’Argentine après son sacre en finale de la Coupe du monde 2022 contre l’équipe de France. Emiliano Martinez s’était particulièrement fait remarquer, lui qui s’était affiché avec une poupée bébé sur laquelle il avait accroché une photo de Kylian Mbappé.

« Si vous le connaissez vraiment, c'est une super personne »

« Je suis très ami avec lui, on a une super relation, et je comprends très bien ce que Dibu provoque chez les autres », a déclaré Geronimo Rulli à L'Équipe. « Mais si vous le connaissez vraiment, c'est une super personne, quelqu'un de très bon. Mais c'est ce que je disais : quand il s'agit de compétition, il veut gagner et il fera tout son possible pour te battre. »

« Je n'arriverais pas à faire ce qu'il fait »

Le nouveau gardien de l’OM ne pourrait pas reproduire le style d’Emiliano Martinez, très provocateur lors des séances de tirs au but : « Non, moi j'ai ma propre routine, je n'arriverais pas à faire ce qu'il fait lui avant un tir au but, pas parce que je n'aime pas, mais parce qu'à ce moment-là je pense à autre chose. On étudie beaucoup les tirs au but, et avant cette finale aussi, rien n'a été dû au hasard, on s'était beaucoup entraîné. »