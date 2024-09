Mercato - OM : «Je t’attends», il balance sur ses échanges avec De Zerbi

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme la plupart des joueurs recrutés cet été, Geronimo Rulli a choisi l’OM en grande partie grâce à la présence de Roberto De Zerbi. L’international argentin avait envie de travailler avec le technicien argentin depuis longtemps et n’a pas hésité lorsqu’il l’a appelé pour le convaincre de venir à Marseille.

Après avoir acté le départ de Pau Lopez, l’OM a décidé de faire de Geronimo Rulli son nouveau gardien titulaire. Passé par Montpellier lors de la saison 2019-2020, l’international argentin (4 sélections) est arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam et s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec le club marseillais. Un dossier dans lequel Roberto De Zerbi a encore une fois eu une grande importance.

« S'il y a un entraîneur avec qui j'ai envie de travailler c'est lui »

« Ce que j’ai pensé après le premier contact avec De Zerbi ? J'étais avec ma femme à Miami, nous avions un jour de libre entre la Copa America et les JO, nous étions avec mon fils à l'hôtel. J'ai raccroché, je lui ai dit : "C'était Roberto De Zerbi, s'il y a un entraîneur avec qui j'ai envie de travailler c'est lui." Elle m'a dit que si c'était le destin, cela se ferait. Je suis allé à Paris, nous avons été éliminés un vendredi, le samedi j'étais à Amsterdam car je devais me présenter à l'entraînement. Après la séance, Roberto (De Zerbi) m'a rappelé. Il m'a dit : maintenant que tu as été éliminé, tu dois venir, je t'attends », a confié Geronimo Rulli, dans un entretien accordé à L'Équipe.

« Emery nous disait qu'il regardait beaucoup les sorties de balle des équipes de Roberto »

Admirateur de Roberto De Zerbi depuis un certain temps, le gardien de 32 ans n’a pas hésité longtemps à rejoindre l’OM : « J'observais ses équipes, leur manière de jouer, la façon dont il voit le football. À Villarreal, Unai Emery nous disait qu'il regardait beaucoup les sorties de balle des équipes de Roberto (De Zerbi), et j'ai commencé à regarder ses équipes avec plus d'attention, et c'est fou comme elles jouent. Quand cette possibilité est arrivée, j'ai foncé. »