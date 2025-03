L’OM menacé, De Zerbi a «la trouille» !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs technicien de sa génération, Roberto De Zerbi n’est pas vraiment fidèle à ses principes depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Certains observateurs font en effet remarquer que le coach italien a énormément changé depuis sa signature, avec notamment un turnover quasiment inexistant qui commence à faire réagir.

Après quelques mois de tests, Roberto De Zerbi a trouvé son équipe. Le visage de l’OM change très peu de match en match et depuis novembre dernier, on pourrait presque deviner la composition avant chaque journée de Ligue 1. L’Italien pense sans aucun doute qu’il n’est pas nécessaire de changer une équipe qui gagne, mais peut-être qu’autre chose se cache derrière ce choix.

Pour Daniel Riolo, la pression serait tellement forte autour de l’OM et de Roberto De Zerbi, que ce dernier serait désormais prisonnier de sa tactique. « Il s’est figé après la période de crise à l’automne sur un onze avec des mecs qui ne sont pas dans leur position type Rabiot. En gros ça a marché on a enchaîné une petite série et on ne va rien changer. J’ai l’idée que ça traduit autre chose, qui rejoint un peu le contexte global du foot français » a analysé le journaliste et éditorialiste de RMC Sport.

« Je pense qu’il y a un côté trouille là-dedans. Parce que l’OM est comme Lyon, Monaco, beaucoup de clubs du championnat, aux abois financièrement » a poursuivi Daniel Riolo. « Ils ont énormément investi pour prendre les mecs qui sont venus cet hiver. Mais quand on dit que la Ligue des Champions est obligatoire, obligatoire comme jamais. Ce n’est pas une accusation que je porte sur De Zerbi, c’est le constat que probablement il n’est pas dans la liberté qu’il a eu l’habitude d’avoir. Mais il a envie de quelque chose de confortable, un peu secure et en gros ce n’est pas le moment de faire des fantaisies ».