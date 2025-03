Mercato : Le PSG annonce la perte d’un «grand joueur»

Alexis Brunet

Après une première partie de saison quasi blanche passée sur le banc du PSG, Randal Kolo Muani a décidé de s’engager sous la forme d’un prêt avec la Juventus de Turin pour se relancer. Même si la connexion n’était pas top avec Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale a eu toutefois de très jolis mots pour l’attaquant français.

Parfois, le prix d’un transfert peut peser trop lourd sur les épaules d’un joueur et ainsi l’empêcher de donner la pleine mesure de ses qualités. C’est notamment ce qui s’est passé avec Randal Kolo Muani, qui a quitté le PSG pour la Juventus de Turin cet hiver. « Être recruté dans un tel club, surtout pour 90 millions d'euros, cela crée une pression énorme que tout le monde n'est pas capable de gérer. Je n'ai pas réussi, c'est vrai. J'ai eu des opportunités et je n'en ai pas profité. Ça me fait mal au coeur, mais c'est le football. Je n'ai aucun regret », a affirmé le Français lors d’une interview à la Repubblica.

Kolo Muani n’en veut pas à Luis Enrique

Si Randal Kolo Muani a décidé de quitter le PSG, c’est qu’il ne jouait presque pas en première partie de saison. Luis Enrique préférait faire confiance à d’autres joueurs que le Français, mais ce dernier ne lui en tient pas rigueur. « C'est vraiment un excellent coach, il m'a donné beaucoup de conseils et aussi des opportunités. Or c'est moi qui étais sur le terrain, pas lui. »

« Kolo Muani est un grand joueur »

Visiblement, les deux hommes n’ont aucun problème l’un envers l’autre. Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique a aussi eu de beaux mots pour l’attaquant qui appartient toujours au PSG. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Normalement, je dis beaucoup de bien de mes joueurs. C'est ce que je ressens, ce qu'ils me transmettent. (...) Kolo Muani est un grand joueur. C'est difficile de débarquer au Paris Saint-Germain. Je ne peux avoir que des bons mots pour lui, y compris pour ceux que je n'ai pas forcément pu aider comme je le souhaitais. »