Mercato - OM : Greenwood appelé pour un gros transfert !

Axel Cornic

Le dernier mercato estival a été très agité pour l’Olympique de Marseille, avec des nombreuses nouvelles signatures qui ont fait couler beaucoup d’encre. C’est le cas avec l’arrivée surprenante d’Adrien Rabiot, mais surtout avec celle de Mason Greenwood, le banni du football anglais qui s’est totalement relancé dans le sud de la France.

Annoncé dans les plus grands clubs d’Europe après sa belle saison en prêt à Getafe, Mason Greenwood a finalement choisi la France et Marseille. Transféré pour une somme autour de 30M€, l’ancien de Manchester United est l’un des cadres de Roberto De Zerbi, qui semblait rêver de lui même avant son arrivée à l’OM.

« Je l'ai voulu ici, c'est le premier joueur que j'ai appelé avant même de signer à l'OM »

C’est en tout cas ce qu’a révélé le coach italien ce vendredi, lors de la conférence de presse organisée à la veille du match face au RC Lens. « Je l'ai voulu ici, c'est le premier joueur que j'ai appelé avant même de signer à l'OM. Personne n'a plus d'estime de lui que moi » a déclaré Roberto De Zerbi, qui ne semble pourtant pas totalement satisfait du rendement de Greenwood.

« Il faut qu'il soit plus constant dans les matchs, qu'il se sacrifie plus, qu'il soit plus déterminant »

« On a rapproché Greenwood près du but, avec moins de tâches défensives. Mais j'en attends quand même plus de sa part, ce qu'il fait ne nous suffit pas » a expliqué le coach de l’OM, qui aimerait que son joueur participe plus au jeu de l’équipe et ne se contente pas seulement de marquer des buts. « S'il veut réussir à maintenir ses attentes de champion, il faut qu'il soit plus constant dans les matchs, qu'il se sacrifie plus, qu'il soit plus déterminant ».