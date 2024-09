Rabiot : L'OM a conclu un pacte avec Deschamps ?

Amadou Diawara

Sans club depuis le 30 juin et la fin de son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM ce mardi. Pas du tout prêt sur le plan athlétique, le milieu de terrain de 29 ans devrait retrouver la pleine possession de ses moyens d'ici deux à trois semaines d'après Roberto De Zerbi. Par conséquent, Adrien Rabiot ne devrait pas être convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. De cette manière, l'international tricolore va pouvoir rattraper son retard sur le plan physique.

Après cinq saisons de bons et loyaux services à la Juventus, Adrien Rabiot a eu envie d'aller voir ailleurs. En fin de contrat le 30 juin 2024, le milieu de terrain de 29 ans a dû attendre ce mardi pour signer dans un nouveau club. En effet, Adrien Rabiot s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM, et ce, malgré son passé au PSG.

«Il faudra 2 ou 3 semaines à Rabiot pour se remettre à niveau»

Sans club pendant plus de deux mois, Adrien Rabiot a dû travailler seul pour maintenir sa condition physique. Ainsi, le numéro 25 de l'OM est encore loin d'être à 100% sur le plan athlétique aujourd'hui. Mais à en croire Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot pourrait retrouver de sa superbe d'ici trois semaines. « Je pense qu'il faudra deux ou trois semaines à Rabiot pour se remettre à niveau. Il n'est pas là pour un ou deux mois, mais pour plusieurs années, on ne veut pas trop le presser au risque de le perdre. On aura plus de potentiel avec lui », a annoncé le coach de l'OM en conférence de presse ce vendredi après-midi.

Rabiot ne sera pas appelé par Deschamps en octobre

Selon les informations de RMC Sport, Roberto De Zerbi n'a pas annoncé un délai de deux à trois semaines pour Adrien Rabiot par hasard. En effet, l'entraineur de l'OM sait très bien que ce timing débouche sur la prochaine trêve internationale. D'ailleurs, le club marseillais, le joueur et le staff de l'équipe de France estimeraient que cette pause sera bénéfique. En effet, les différentes parties veulent qu'Adrien Rabiot profite de la trêve internationale d'octobre pour parfaire davantage sa condition physique, et ce, en restant à Marseille. Ainsi, le protégé de Didier Deschamps ne devrait pas être convoqué pour le prochain rassemblement des Bleus, à moins d'une hécatombe au milieu de terrain. Pour rappel, la France affronte Israël le 10 octobre et la Belgique quatre jours plus tard en Ligue des Nations.