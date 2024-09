Mercato : Le PSG recrute un joueur, c’est le jackpot !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Recruté l’été dernier pour 22M€, Kang-In Lee ne s’est pas encore imposé comme un titulaire en puissance au PSG malgré de solides prestations, la faute à un manque de régularité. Il faudra donc attendre avant de tirer un bilan sportif, mais sur le plan économique, le recrutement du Sud-Coréen est déjà un succès.

Méconnu en France, Kang-In Lee a posé ses valises dans la capitale l’été dernier, en provenance de Majorque. Les supporters du PSG ont depuis découvert la technique du Sud-Coréen, capable de jouer à plusieurs postes grâce à sa polyvalence. De quoi plaire à Luis Enrique, qui n’en fait pas pour autant un titulaire indiscutable en raison d’un manque de régularité. Cet été, le PSG et son entraîneur ont souhaité conserver le gaucher, pour des raisons sportives mais pas seulement.

L’atout marketing du PSG

Comme le rappelle Le Parisien, Kang-In Lee est très populaire en Asie, au point de faire partie des plus fortes ventes de maillots du PSG, grâce au marché asiatique. À l’arrivée du Sud-Coréen, le club n’avait pas caché ses ambitions marketing. « C’est vrai que nous bénéficions d'avantages commerciaux importants depuis son arrivée », reconnaissait en novembre Marc Armstrong, directeur du sponsoring au PSG, pour RMC.

« C’est un joueur très spécial, différent des autres »

« Nous allons ouvrir un nouveau magasin principal là-bas sur trois étages en janvier, ajoutait Marc Armstrong. On s'attend aussi à annoncer de nouveaux partenariats provenant de Corée du Sud. Et je ne serais pas étonné qu'on y retourne pour jouer des matchs dans les prochaines années ». Un atout important pour le PSG, bien que le plus important reste le sportif. Et là aussi, Kang-In Lee enchante depuis le début de la saison avec 2 buts au compteur. « Je suis très heureux de l’avoir, assurait Luis Enrique vendredi en conférence de presse. C’est un joueur très spécial, différent des autres. À mon arrivée au club, je le connaissais bien puisqu’il évoluait dans le championnat espagnol. Il peut jouer en attaque comme au milieu de terrain, il est très polyvalent. C’est un joueur qui est en forme physiquement et très bon techniquement. »