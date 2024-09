Une figure du PSG attaquée en interne, Riolo balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 64 ans, Luis Fernandez est chez lui au Parc des Princes. L'ancien international français a tout connu sous le maillot du PSG. Vainqueur de cinq trophées avec le club de la capitale, il restera dans l'histoire. Mais malgré sa forte popularité, le Franco-Espagnol aurait été malmené durant son passage selon Daniel Riolo.

Luis Fernandez a porté de nombreuses casquettes durant sa carrière. Footballeur, puis entraîneur, notamment au PSG, l’ancien buteur s’est reconverti en consultant de luxe. Durant treize ans, il a animé l'émission Luis Attaque sur RMC. Il rejoignait ensuite beIN SPORTS pour parler de sa passion.

Luis Fernandez, un personnage qui dérange

Mais ses interventions médiatiques et son omniprésence sur les chaînes ont parfois agacé, notamment dans son club de toujours. Comme indiqué par Daniel Riolo, Luis Fernandez aurait été attaqué durant son passage au PSG.

« Il arrivait au PSG de mal le traiter»

« Il y a un sujet c’est que quand quelqu’un est consultant et n’a pas peur de dire ce qu’il pense, on mélange tout et on oublie le joueur qu’il était. Luis Fernandez, ça lui avait joué des tours. Il arrivait au PSG de mal le traiter parce que l’on n'aimait pas ce qu’il disait, alors que c’est l’homme le plus important du club » a-t-il confié durant l’After Foot sur RMC.