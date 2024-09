Rabiot - OM : Cette annonce ne va pas plaire au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a réussi un coup marquant en s'attachant les services d'Adrien Rabiot. Libre depuis la fin de la saison dernière, le milieu de terrain a été convaincu par le projet présenté par Mehdi Benatia et Roberto de Zerbi. Pour Rolland Courbis, le joueur vient renforcer un milieu de terrain beaucoup plus garni et plus puissant que celui du PSG.

Avec douze recrues à son actif, l’OM a montré une activité impressionnante durant le dernier mercato estival. Dans le sillage de Roberto de Zerbi, le club marseillais a changé de visage après une dernière saison bien décevante en championnat, conclue par une huitième place.

«Je n’ai pas pris une thune», ça balance sur Rabiot et son entourage ! https://t.co/W3iYpVzP7J pic.twitter.com/A5lMctbfJ9 — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

L'OM prêt à concurrencer le PSG

Désormais, l’OM présente les armes nécessaires pour concurrencer le PSG en Ligue 1 selon plusieurs observateurs. Ancien coach de l'équipe marseillaise, Rolland Courbis n’y va pas jusque-là, mais reconnaît la supériorité du milieu de terrain marseillais, surtout après la venue d’Adrien Rabiot.

«Je ne trouve pas le milieu du PSG plus fort»

« Il y a deux Ruiz, se désole Rolland Courbis. Celui en équipe nationale et celui au PSG. Je ne trouve pas le milieu du PSG plus fort que celui de Marseille depuis l’arrivée d’Adrien Rabiot » a confié le nouveau consultant de La Chaîne L’Equipe dans les colonnes du Parisien.