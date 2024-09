Mercato : Il flambe en Europe, le PSG le veut !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Maghnes Akliouche a été l’un des grands artisans de la victoire de l’AS Monaco sur le FC Barcelone (2-1) jeudi en Ligue des champions. Pour ses débuts dans la compétition, le milieu offensif de 22 ans a trouvé le chemin des filets, une performance qui n’a sûrement pas échappé à Luis Campos, le conseiller sportif du PSG qui souhaitait s’attacher ses services durant l’été.

Profitant de l’expulsion rapide d’Eric Garcia, l’AS Monaco a surpris le FC Barcelone (2-1) ce jeudi sur la pelouse du Stade Louis-II. Maghnes Akliouche s’est illustré pour sa première en Ligue des champions en ouvrant le score, de quoi ravir son entraîneur Adi Hütter : « Il a connu une progression fantastique depuis un an. Il a fait un superbe match. Il a été un des joueurs clé et il a marqué un but magnifique. Il mérite beaucoup de compliments ». De quoi notamment justifier l’intérêt du PSG à l’égard du jeune Français.

Luis Campos l’avait placé en haut de sa liste

Car après Bradley Barcola l’an passé et avant de mettre la main sur Désiré Doué cet été, le PSG en pinçait pour l’autre grand espoir tricolore de Ligue 1 qu’est Maghnes Akliouche. L’Equipe et Sports Zone ont notamment révélé durant l’été le fort intérêt de Luis Campos pour le milieu offensif de 22 ans, pas insensible. Des discussions ont eu lieu entre le PSG et le clan Akliouche, mais l’AS Monaco n’a jamais ouvert la porte et a fini par prolonger son joueur jusqu’en juin 2028.

Une cote à la hausse

Nul doute que la prestation de Maghnes Akliouche jeudi en Ligue des champions n’a pas échappé à Luis Campos, qui pourrait revenir à la charge dans les prochains mois. S’il parvient à enchaîner à ce niveau, l’international espoirs risque de voir sa cote augmenter sur le marché, lui qui est estimé à 25M€ aujourd’hui par le site de référence Transfermarkt.