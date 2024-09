Cristiano Ronaldo a trouvé mieux que Leo Messi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Buteur face à l'AS Monaco jeudi soir en Ligue des champions, Lamine Yamal n'a pas pu empêcher la première défaite de son équipe cette saison. Le jeune ailier droit de 17 ans agite la planète football ces derniers mois et il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la nouvelle génération. A tel point que même les plus grandes légendes actuelles sont impressionnées par ses qualités.

Alors que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s'approchent doucement de leur retraite, une nouvelle génération commence déjà à prendre le pas sur la précédente. Les deux hommes, qui évoluent loin des radars désormais, ne ratent pas l'émergence de Lamine Yamal notamment. Le Portugais s'est récemment confié sur les qualités du jeune Espagnol, déjà champion d'Europe.

Yamal, digne successeur

Déjà considéré comme le successeur de Lionel Messi puisqu'il a été formé au Barça, Lamine Yamal a également tapé dans l'œil de Cristiano Ronaldo. « Je vois en lui un énorme potentiel et un grand talent. J’espère qu’il n’aura pas de problèmes physiques. C’est vrai (qu’il fait des choses que lui et Messi n’ont pas faites) » affirme-t-il en réponse à une question posée par Rio Ferdinand sur YouTube.

« Il sera l’un des meilleurs joueurs de cette nouvelle génération »

A seulement 17 ans, Lamine Yamal s'avance déjà comme une star du football et même Cristiano Ronaldo n'annonce que de bonnes choses pour son avenir. « Lamine est dans un contexte qui l’aide beaucoup, l’équipe espagnole est vraiment très bonne et je pense qu’il a beaucoup de potentiel. Mais voyons ce qui se passera en cours de route. Je pense qu’il réussira et qu’il sera l’un des meilleurs joueurs de cette nouvelle génération » poursuit l'illustre champion portugais.