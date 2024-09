Cristiano Ronaldo refuse une offre surprise !

Thomas Bourseau

Par le passé, Cristiano Ronaldo est passé par deux fois à Manchester United. Un an après ses débuts au Sporting Lisbonne, puis en 2021 dans la foulée de son départ de la Juventus. Cependant, la proposition de Louis Saha pour qu’il en devienne l’entraîneur ne l’intéresse pas le moins du monde à l’instant T.

Cristiano Ronaldo est sans contestation possible l’une des plus grandes figures de l’histoire du football. Pendant cette trêve internationale de septembre, le quintuple Ballon d’or est parvenu à inscrire le 900ème but de sa carrière à l’occasion de la victoire de la Croatie contre le Portugal (2-1). À bientôt 40 ans, l’attaquant d’Al-Nassr devrait se pencher sur sa reconversion.

Louis Saha milite pour que Cristiano Ronaldo devienne entraîneur de Manchester United

C’est du moins le point de vue de Louis Saha. L’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United entre 2004 et 2008 estime que CR7 est destiné à prendre à terme les rênes de l’effectif des Red Devils comme il l’a dernièrement confié à TVSporten. « Cristiano Ronaldo a la passion et la volonté de revenir un jour à Manchester United. Cela pourrait être en tant qu'entraîneur ou même manager. Il sait désormais qu'il devra trouver une nouvelle façon de communiquer lorsqu'il deviendra entraîneur. Il saura trouver une nouvelle façon de communiquer lorsqu'il sera entraîneur, qui ne sera peut-être pas aussi dure ou directe que lorsqu'il était au club. Il va chercher comment réussir et utiliser toutes ses connaissances pour y parvenir ».

«L'idée d'être entraîneur d'une équipe quelconque ne me traverse pas l’esprit»

Toutefois, entraîner Manchester United ou n’importe quel autre club n’est pas dans les plans de Cristiano Ronaldo. Pour NOW, la légende du Real Madrid a tenu le discours suivant. « Dans mon esprit, aujourd'hui, l'idée d'être entraîneur d'une équipe quelconque ne me traverse pas l'esprit. Je ne vois pas mon avenir là-bas. Je me vois faire autre chose en dehors du football, mais Dieu seul sait quel sera l’avenir ».

«Je ne sais pas si je prendrai ma retraite bientôt»

Pour ce qui est de sa future retraite de joueur, Cristiano Ronaldo table sur une annonce dans deux à trois ans. « Je ne sais pas si je prendrai ma retraite bientôt, dans deux ou trois ans, mais je la prendrai probablement ici, à Al-Nassr ». Le décor est planté.