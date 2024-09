Cristiano Ronaldo terrasse Lionel Messi !

Jean de Teyssière

Face à la Croatie, lors du premier match de la Ligue des Nations, le Portugal affrontait la Croatie dans un des chocs de ce début de compétition. Cristiano Ronaldo, 39 ans, était titulaire et après la demi-heure de jeu, le quintuple Ballon d’Or marque son 900ème but en carrière. Un chiffre historique, qui semble désormais inatteignable, même pour des joueurs comme Lionel Messi.

« Je ne bats pas de records, ce sont eux qui me poursuivent, racontait Ronaldo après la rencontre. Ça représente beaucoup. C’était un chiffre que je souhaitais atteindre depuis longtemps. Je savais que j’y arriverai. […] Cela ressemble à n’importe quelle étape, mais moi seul sais, ainsi que les gens qui m’entourent, à quel point il est difficile de travailler tous les jours, d’être bien physiquement et psychologiquement, de marquer le 900e but. C’est une étape unique dans ma carrière. Les records viennent naturellement. »

Cristiano Ronaldo, le seul à dépasser les 900 buts !

Depuis que le football existe, savoir qui est le meilleur buteur de l’histoire est un fantasme qui est difficile à combler. Avant son décès, le Roi Pelé revendiquait plus de 1000 buts marqués (1281), mais devant l’absence de preuve, son total s’est rabaissé à 762 buts. Les 900 buts marqués par Cristiano Ronaldo, sont eux, tous accompagnés d’une preuve vidéo. La légende portugaise est ainsi le seul footballeur à atteindre officiellement la barre de 900 buts.

Ça se complique pour Messi

Exilé aux Etats-Unis dans le club floridien de l’Inter Miami, Lionel Messi voit Cristiano Ronaldo s’envoler au classement du meilleur buteur de l’histoire du football. La star portugaise, qui a marqué son 900ème but en carrière jeudi, dispose désormais de 51 buts d’avance sur la Pulga. Comme au classement du meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions, Lionel Messi restera derrière son rival de toujours.

Le Top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du footballeur au 6 septembre 2024

1- Cristiano Ronaldo, 900 buts

2- Lionel Messi, 849 buts

3- Pelé, 762 buts

4- Romario, 755 buts

5- Ferenc Puskas, 724 buts

6- Josef Bican, 722 buts

7- Robert Lewandowski, 664 buts

8- Jimmy Jones, 648 buts

9- Gerd Müller, 634 buts

10- Joe Bambrick, 629 buts