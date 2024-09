«On est des rivaux», une star du PSG se lâche sur Mbappé

Alexis Brunet

Ce vendredi, l’équipe de France affronte l’Italie en Ligue des Nations, au Parc des princes. Cela sera donc l’occasion pour Kylian Mbappé de faire son retour à Paris. Il retrouvera notamment dans les buts italiens son ancien coéquipier Gianluigi Donnarumma. Si les deux hommes sont amis dans la vie, sur le terrain ils seront bien rivaux, comme l’a précisé le gardien de but.

Ce week-end, il n’y aura pas de Ligue 1. Le championnat français laisse sa place à la trêve internationale et notamment à la Ligue des nations. L’équipe de France affronte ce vendredi l’Italie, au Parc des princes, l’occasion pour Kylian Mbappé de faire son retour à Paris, après avoir quitté le PSG cet été pour le Real Madrid.

Donnarumma et Mbappé sont dorénavant rivaux

Face à l’Italie, Kylian Mbappé retrouvera notamment son ancien coéquipier au PSG, Gianluigi Donnarumma. Si les deux hommes sont amis dans la vie, ils seront pour la première fois rivaux, comme l’a affirmé le gardien parisien en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « Je lui ai dit bonjour mais aussi à d’autres coéquipiers. On a une bonne relation, on est des amis, mais pour la première fois on est des rivaux. »

Donnarumma est le capitaine de l’Italie

Tout comme Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma est également capitaine de sa sélection. Le gardien de but a hérité du brassard depuis la prise de fonction de Luciano Spaletti en août dernier. Même si son équipe n’avait pas brillé à l’Euro, le Parisien s’était lui montré à la hauteur, en réalisant plusieurs arrêts de grande classe.