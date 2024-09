Nouveau record pour Cristiano Ronaldo, il craque complètement

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo a atteint la barre incroyablement symbolique de 900 buts en carrière, que ce soit en clubs ou en sélection. Ce nouvel exploit, c’est avec le maillot du Portugal qu’il aime tant qu’il l’a signé. De quoi le faire fondre en larmes au moment de sa célébration.

À bientôt 40 ans, Cristiano Ronaldo continue d’écrire sa légende. Ce jeudi 5 septembre, en marge de la rencontre de Ligue des Nations opposant le Portugal à la Croatie. L’occasion pour le meilleur buteur de l’histoire du Portugal de réaliser un nouveau record très ronflant.

Cristiano Ronaldo was emotional after scoring his 900th goal 🥺 pic.twitter.com/lpwhzzy1uJ — B/R Football (@brfootball) September 5, 2024

900 buts en carrière pour Cristiano Ronaldo

En l’espace de 22 saisons d’une carrière entamée au Sporting Lisbonne à 17 ans, Cristiano Ronaldo a inscrit ce 5 septembre 2024 son 900ème but en carrière, toutes compétitions et clubs confondus. Servi par Nuno Mendes à la 33ème minute d’un centre venant de la gauche, Cristiano Ronaldo n’avait plus qu’à ajuster Dominik Livakovic pour signer cette 900ème réalisation.

Cristiano Ronaldo fond en larmes après son nouvel exploit

Pour célébrer cet exploit, le quintuple Ballon d’or n’a pas effectué sa célébration signature du « Siuu ». Non, submergé par l’émotion, Cristiano Ronaldo a tout bonnement sprinté vers le poteau de corner et s’est écroulé au sol. Les larmes ont coulé sur le visage de Ronaldo, congratulé et entouré de ses coéquipiers de la Seleçao.