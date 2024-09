Labrune : Menacé, Riolo se lâche en direct

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sujet sensible depuis des semaines, la gestion de la LFP fait couler beaucoup d'encre en raison de la polémique autour des droits TV du football français. L'élection à venir pour la présidence de la LFP crée beaucoup de tensions autour de Vincent Labrune, souvent pris pour cible en raison de ce poste qu'il occupe actuellement. Du changement est réclamé par Daniel Riolo notamment, qui ne lâche pas l'affaire.

Depuis quelques jours, Daniel Riolo prend souvent la parole pour dénoncer les pratiques de Vincent Labrune, président de la LFP. Le journaliste ne cesse de le tacler et visiblement on lui répond assez souvent car il recevrait des menaces. L'affaire autour des droits TV a fait énormément de bruit en France dernièrement et le football français traverse une grande crise.

Labrune : Un «exploit» de plusieurs millions pour sauver le foot français ? https://t.co/pAlEMUMt9R pic.twitter.com/TxLOMY7TM6 — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

Riolo sous la menace

Dans la tourmente à l'approche des élections de la LFP, Vincent Labrune a trouvé de nombreux détracteurs dont Daniel Riolo. Ce dernier n'arrête pas les piques sur les antennes de RMC. « Je ne peux pas quasiment chaque soir critiquer la gestion de la LFP comme je le fais, être menacé comme je le suis de plus en plus véhémentement. Dieu sait qu’il a un réseau et énormément de relations, par le président de la LFP, sans dire très honnêtement que je souhaite le changement » a-t-il encore indiqué.

Riolo veut voir Labrune partir

Depuis des mois, Daniel Riolo appelle au départ de Vincent Labrune au poste de président de la LFP et visiblement, les critiques ne passent pas puisque le journaliste parle de menaces. Pour rappel, l'élection est prévue le mardi 10 septembre.