Mercato : L’OM le snobe, Habib Beye vide son sac

Entraîneur du Red Star jusqu’à la saison dernière, Habib Beye a pris la décision de quitter le club de la région parisienne afin de prendre les manettes d’un pensionnaire de Ligue 1, sans cacher sa volonté de débarquer à l’OM. Pablo Longoria a néanmoins opté pour une autre option, et le Sénégalais n’a pas trouvé de banc pour ce nouvel exercice. Pas de quoi entraver sa motivation.

En quittant le Red Star au terme de la saison dernière, Habib Beye s’imaginait prendre les rênes d’une formation de Ligue 1 et ne cachait pas sa préférence. « Heureusement que si demain l'OM se manifeste, j'irais. C'est le club qui m'a le plus donné d'émotions, depuis mon enfance. J'en ai été le capitaine. Si l'OM m'appelle, mais j'y vais en courant ! Je n'ai aucun problème à le dire », assumait-il en mai dernier, lorsque Pablo Longoria était à la recherche d’un nouveau technicien. Finalement, c’est Roberto De Zerbi qui a atterri du côté de Marseille, tandis qu’Habib Beye n’a trouvé aucun club.

« Je n’ai qu’une seule casquette, pour l’instant »

C’est donc du côté de Canal+ que l’on retrouve Habib Beye en ce début de saison, en tant que consultant, un rôle qu’il occupait déjà en parallèle de sa carrière d’entraîneur en National 1. « Je n’ai qu’une seule casquette, pour l’instant », a-t-il confié mercredi lors de la conférence de rentrée du service des sports de la chaîne cryptée, rapporté par Le Parisien.

« Il n’y a aucune déception par rapport à cet été »

Habib Beye assure n’avoir aucun regret quant à sa décision de quitter le Red Star, promu en Ligue 2 : « De toute façon, ça arrivera. Parce que mon métier, c’est aussi entraîneur et que je veux entraîner. J’ai entraîné, je suis parti… Il n’y a aucune déception par rapport à cet été, pas du tout. Parce qu’il faut trouver le bon projet. Et ce projet, on le trouvera en temps et en heure… »