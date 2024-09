PSG : Un passe-droit accordé à Mbappé est révélé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré ses incroyables statistiques, Kylian Mbappé n’a pas toujours échappé aux critiques durant son passage au PSG, notamment pour ses efforts défensifs loin de convaincre tous les observateurs. Ce qui s’explique par une décision forte prise par Luis Enrique la saison dernière, lui qui n’a pas récidivé pour ce nouvel exercice.

Cet été, Kylian Mbappé a quitté le PSG au terme de son contrat, direction le Real Madrid. Un départ qui ne passe pas inaperçu pour le club de la capitale, privé de son buteur le plus prolifique ces dernières années. Certains observateurs estiment toutefois que l’équipe pourrait en profiter pour adopter une approche plus collective et équilibrée.

Mbappé faisait exception

C’est notamment le cas dans les pressings et le travail défensif, une tâche pour laquelle Kylian Mbappé a souvent été pointé du doigt durant ses années parisiennes. Selon L’Équipe, Luis Enrique avait décidé d’exempter sa star de ces efforts de repli à la perte du ballon. Une période révolue.

La solidité défensive du PSG

Comme l’explique le quotidien sportif, il n’y aurait désormais plus d’exception au sein du PSG, chaque joueur étant logé à la même enseigne concernant le travail défensif. De quoi notamment permettre au club d’afficher une grande sérénité dans ce domaine, ne concédant jamais plus de huit tirs dans un match depuis le début de la saison.