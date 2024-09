Mercato : L’OM a signé un «joueur de classe internationale»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En ce début de mois de septembre, l'OM a frappé fort en s'attachant les services d'Adrien Rabiot pour deux saisons. Un joli coup salué par Romain Alessandrini. L'ancien milieu offensif du club marseillais estime que l'international français pourrait faire le plus grand bien à la formation de Roberto de Zerbi.

Pour Adrien Rabiot, une nouvelle aventure débute. Après avoir refusé de prolonger son contrat à la Juventus, le milieu de terrain s’est engagé pour deux saisons avec l’OM. Un choix qui peut surprendre étant donné que le club marseillais ne dispute aucune compétition européenne cette saison. Par ailleurs, son passé au PSG pourrait revenir au premier plan en cas de mauvaise passe. Quoi qu’il en soit, Rabiot avait le sourire au moment de justifier son arrivée à l’OM.

«Je n’ai pas pris une thune», ça balance sur Rabiot et son entourage ! https://t.co/W3iYpVzP7J pic.twitter.com/A5lMctbfJ9 — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

Rabiot justifie son arrivée

« Pourquoi ? Parce que comme il a été dit, en discutant beaucoup avec Mehdi Benatia, avec le coach, avec le président aussi, ils m'ont exposé le projet ambitieux de l'Olympique de Marseille et j'ai adhéré tout de suite. C'est vrai que le coach a une certaine cote, on sait ce qu'il est capable de faire, le jeu qu'il a proposé, qu'il veut proposer aussi et pour moi ça semble être un vrai beau challenge de pouvoir venir ici avec une équipe jeune, de qualité » a confié Rabiot.

«Il a fait un choix fort»

Ancien de l’OM, Romain Alessandrini estime que le club a tiré le gros lot. « Ça reste un joueur de foot, il a fait un choix fort en venant à l’OM. A lui de prouver que c’est le joueur de classe que c’est, un joueur international qui a fait plusieurs matches de C1. Quand on choisit de venir à l’OM, malgré les nombreuses offres que l’on peut avoir, c’est un choix fort. Je pense que ce sera un joueur important pour l’OM » a-t-il confié sur le plateau de Football Club Marseille.