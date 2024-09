Le clan Cristiano Ronaldo annonce une date pour sa retraite !

Amadou Diawara

Alors qu'il a déjà fêté ses 39 ans, Cristiano Ronaldo ne devrait plus faire long feu sur les terrains. En effet, CR7 pourrait bientôt prendre sa retraite sportive. Toutefois, à en croire Georgina Rodriguez, la star portugaise est capable de jouer encore une décennie. Selon sa compagne, Cristiano Ronaldo pourrait tirer sa révérence à 50 ans, soit dans onze ans.

Alors qu'il a déjà soufflé ses 39 bougies, Cristiano Ronaldo pourrait prendre sa retraite dans un avenir proche. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Al Nassr, CR7 pourrait mettre fin à sa carrière sportive à l'issue de la prochaine saison, à moins qu'il ne décide de pousser jusqu'à la Coupe du Monde 2026.

Cristiano Ronaldo est encore loin de raccrocher

D'après Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo pourrait continuer à jouer encore une décennie. A en croire sa femme, la star portugaise pourrait tirer sa révérence à 50 ans.

«Il pourrait prendre sa retraite à 50 ans »

« C’est incroyable encore aujourd’hui, de voir comment le football le motive toujours autant que le jour où je l’ai rencontré. Il donnera toujours tout. Quand on me demande quand Cristiano prendra sa retraite, je me dis qu’il pourrait prendre sa retraite à 50 ans », a jugé Georgina Rodriguez dans la série « Moi, Georgina » sur Netflix.