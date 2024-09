«Irrespectueux», les dirigeants de l’OM poussent un coup de gueule !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Roberto De Zerbi doit remanier sa défense pour le choc face à l’OL dimanche (20h45). Derek Cornelius est suspendu tandis que Quentin Merlin devrait être absent plusieurs semaines à cause d’une blessure à la cuisse droite. En interne, les dirigeants de l’OM ne cachent pas leur mécontentement contre le staff des Espoirs tricolores.

Alors qu’Adrien Rabiot a monopolisé l’attention cette semaine du côté de l’OM après sa signature, place désormais à la Ligue 1 et à l’un des matches les plus attendus de la saison : l’Olympico face à l’Olympique Lyonnais. Roberto De Zerbi devra revoir ses plans pour pallier les absences de Derek Cornelius, suspendu un match après son expulsion contre Nice (2-0) le week-end dernier, et de Quentin Merlin, qui souffre de la cuisse droite. Son absence est estimée à plusieurs semaines, de quoi faire grincer des dents en interne.

L’OM l’a mauvaise pour Quentin Merlin

Quentin Merlin est en effet revenu blessé du rassemblement des Espoirs, un coup dur qui aurait pu être évité selon l’OM. D’après La Provence, les dirigeants phocéens jugent la gestion du joueur par le staff de Gérald Baticle « irrespectueuse » alors que le principal intéressé avait affiché son inquiétude à propos de sa cuisse.

« En réalité, c’était tout sauf une béquille »

Le protégé de Roberto De Zerbi aurait alors été forcé à enchaîner, le staff tricolore estimant qu’il souffrait d’une simple béquille. « En réalité, c’était tout sauf une béquille », souffle-t-on au sein de l’OM, qui doit désormais de se passer de ses services pour les prochains matches de Ligue 1.