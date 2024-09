Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid veut boucler une signature «stratégique»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières années, le Real Madrid s'est positionné sur des joueurs à fort potentiel. Une tactique payante puisque bon nombre d’éléments ont éclos sous la tunique espagnole. La formation voudrait donc continuer sur sa lancée en recrutant un jeune espoir du FC Valence. Mais les négociations s'annoncent délicates dans ce dossier.

Le plan est simple, mais il est exécuté à la perfection par le Real Madrid. Même s’il ne se refuse aucune folie, l’opération Kylian Mbappé est là pour le démontrer, le club espagnol tente de faire des économies en recrutant des joueurs à fort potentiel, juste avant leur éclosion afin de limiter les dépenses. Ces dernières années, des joueurs comme Rodrygo ou encore Vinicius Jr ont débarqué au Real Madrid avec le statut de parfait inconnu. Aujourd’hui, ils mènent avec brio la formation de Carlo Ancelotti.

Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid s'attaque au nouveau chouchou de Deschamps https://t.co/eTPcnC6YNH pic.twitter.com/fjAmSzI5Zv — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

Le Real Madrid prépare l'avenir

Le pari a été payant et le Real Madrid voudrait poursuivre sur sa lancée en recrutant l’une des promesses du football espagnol. Selon les informations d’As, la Casa Blanca aurait des vues sur Yarek Gasiorowski. Agé de 19 ans, ce défenseur d’1m90, qui évolue avec le FC Valence, a été observé à de nombreuses reprises par les scouts madrilènes. Un choix «stratégique» qui pourrait s’avérer payant.

Un profil qui fait l'unanimité

Comme l’indique le média espagnol, les rapports sont excellents et l’offensive pourrait être lancée prochainement. Mais les rapports entre le Real Madrid et le FC Valence sont loin d’être idylliques, ce qui pourrait remettre en cause le transfert de Gasiorowski. Le but pour Florentino Perez est d’éviter un nouvel échec, après celui de Leny Yoro (Manchester United) l’été dernier.